Шевнина финишировала пятой в суперспринте на Кубке IBU

Биатлонистки провели суперспринт на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау. Победу одержала спортсменка из Швеции Ингела Андерссон, второй финишировала украинка Анастасия Меркушина, третьей - француженка Лу Жанмонно Лоран.

Лучший результат среди россиянок показала Полина Шевнина, которая заняла пятое место с отставанием в 12,1 секунды. Также в десятку попала Екатерина Глазырина. Наталья Гербулова финишировала 12-й, Анастасия Поршнева - 16-й, Ирина Старых - 22-й.

Результаты суперспринта на Кубке IBU в Риднау

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