Трех испанских футболистов приговорили к 114 годам тюрьмы за педофилию

Суд в Испании вынес приговор трем футболистам, которых обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Каждый из игроков получил 38 лет тюремного заключения, сообщает AP.

К тюремным срокам приговорены игроки клуба четвертого дивизиона "Арандина" Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво. В 2017 году они изнасиловали 15-летнюю девушку.

Футболисты не согласились с вердиктом

Спортсмены не признали своей вины. Куадрадо, Родригес и Кальво утверждают, что у них не было контакта с девушкой. Кроме того, футболисты не знали про юный возраст своей знакомой.