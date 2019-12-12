Агент Кокорина опасается, что его не заявят на чемпионат и весной

Кирилл Логинов, отчим и агент футболиста "Зенита" Александра Кокорина рассказал о том, как обстоят дела с новым контрактом нападающего. Соглашение игрока с клубом заканчивается летом 2020 года.

Логинов отказался разглашать информацию о контракте, а также заявил, что место Кокорина в заявке "Зенита" под вопросом.

"Не надо бежать впереди паровоза. Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это право. Выйдет ли он на поле? Понятия не имею. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание и его не зарегистрирую", - заявил Логинов в интервью "Спорт день за днем".

Напомним, Кокорин отсидел срок за две драки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Футболист вышел на свободу в сентябре, когда в РПЛ завершился период дозаявок.