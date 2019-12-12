Глава биатлонистов России выступил за альтернативные Игры

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о своем мнении по поводу возможных альтернативных соревнований на территории России. Ранее с подобным предложением выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас уже было предложение от Валентины Ивановны Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры. В общем-то, поддерживаю. Надо задействовать наши объекты, которых очень много.

С кем соревноваться? А какая разница? Если там мы вообще не будем бегать. Надо же бегать где-то", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Драчева.

Решение WADA по России

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых: