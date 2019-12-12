Французский фигурист Сипре отправлял интимные фото 13-летней девочке

Французский фигурист Морган Сипре попал в скандал с сексуальными домогательствами. Спортсмена обвиняют в попытке склонить к отношениям 13-летнюю девочку. В декабре 2017 года он отправил две интимные фотографии девушке, которая занималась с ним на катке.

Сипре во время нахождения во Флориде отправил фотографии пениса в директ Instagram со своего верифицированного аккаунта. Американский центр безопасного спорта проводит расследование инцидента.

Тренеры фигуристки просили девочку не говорить о случившемся

Родители девочки моментально отреагировали на фотографии и рассказали об этом тренерам фигуристки Джону Циммерману и Сильвии Фонтане. Тренеры вместо обращения в полицию попросили девочку не говорить о случившемся, сообщает USA Today.

Также тренеры, если верить словам родителей, запугивали девушку тем, что она никогда не будет выступать в фигурном катании, если расскажет о случившемся. Сам Сипре не подтвердил, но и не опроверг обвинения. Фигурист заявил, что ему "нечего сказать".

Девушка решилась рассказать об инциденте после истории с фигуристкой Эшли Вагнер и ее обвинениями в сексуальном насилии.