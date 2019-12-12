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Источник Правда.Ру

Фанат "Зенита" получил три года условно за удар омоновца

Спорт » Командные виды » Футбол

Петрогрдаский районный суд Сакнт-Петербурга вынес решение по делу болельщика "Зенита" Георгия Воеводина. Мужчину признали виновным в насилии над представителем власти. Фанат ударил сотрудника ОМОН по лицу, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Воеводин нанес омоновцу повреждения средней степени тяжести. В результате удара сотрудник упал на землю. Болельщик, который на тот момент был в состоянии опьянения, признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Инцидент произошел 3 августа на стадионе "Газпром-Арена" во время матча "Зенит" - "Краснодар".

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