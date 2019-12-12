Президент футбольного клуба из второго дивизиона чемпионата Словении выгнал из команды нигерийского игрока. Причиной сурового вердикта стала не плохая игра футболиста, а его отношения с дочерью президента.
Футболист встречался с девушкой, а через некоторое время она забеременела. Отец, узнав о случившемся, настолько рассердился, что заставил дочь удалить контакты футболиста из соцсетей и запретил любые встречи с ним. Также клуб разорвал контракт с игроком в одностороннем порядке.
Сам футболист, имя которого не называется, заявил, что любит девушку и готов на ней женится:
"Я признал, что это мой ребенок. Но мне сказали сидеть дома и не появляться в клубе. Через неделю меня вызвали в офис и сообщили о разрыве соглашения. Это объяснили моей грубостью и недисциплинированным поведением. Это странно, потому что я не был замечен ни в чем подобном", - заявил футболист в интервью GhanaWeb.
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