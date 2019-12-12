Президент словенского клуба выгнал футболиста, обесчестившего его дочь

Президент футбольного клуба из второго дивизиона чемпионата Словении выгнал из команды нигерийского игрока. Причиной сурового вердикта стала не плохая игра футболиста, а его отношения с дочерью президента.

Футболиста словенской команды выгнали из нее за любовь к дочери президента клуба

Футболист встречался с девушкой, а через некоторое время она забеременела. Отец, узнав о случившемся, настолько рассердился, что заставил дочь удалить контакты футболиста из соцсетей и запретил любые встречи с ним. Также клуб разорвал контракт с игроком в одностороннем порядке.

Сам футболист, имя которого не называется, заявил, что любит девушку и готов на ней женится: