Глава ОКР объяснил, почему надеется на участие России в Олимпиаде

Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России (ОКР), объяснил свою позицию по поводу возможного участия российской команды с собственным флагом на Олимпиаде-2020 в Токио. Ранее президент ОКР выступил с заявлением, в котором назвал санкции WADA неправомерными.

По словам Позднякова, ОКР в полной мере выполняет нормы Олимпийской хартии. Если перед Олимпиадой-2018 ОКР не мог формировать команду из-за того, что был отстранен, сейчас ситуация иная.