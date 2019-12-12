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Глава ОКР объяснил, почему надеется на участие России в Олимпиаде

Спорт

Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России (ОКР), объяснил свою позицию по поводу возможного участия российской команды с собственным флагом на Олимпиаде-2020 в Токио. Ранее президент ОКР выступил с заявлением, в котором назвал санкции WADA неправомерными.

По словам Позднякова, ОКР в полной мере выполняет нормы Олимпийской хартии. Если перед Олимпиадой-2018 ОКР не мог формировать команду из-за того, что был отстранен, сейчас ситуация иная.

"В соответствии с Олимпийской хартией, соревнования проходят не между странами, а между спортсменами, команды которых формируют Национальные олимпийские комитеты. Мы из этого исходим. Ни в коем случае не будет названия "Олимпийские атлеты из России", потому что ОКР имеет все права, выполняет свои обязательства в соответствии с Олимпийской хартией", — заявил Поздняков в интервью "РИА Новости".

Темы окр вада олимпиада-2020 допинговый скандал станислав поздняков нормы олимпийской хартии
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