Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что спортсмены, ранее уличенные в применении допинга, не могут быть наказаны повторно. Так он прокомментировал ситуацию с биатлонистом Александром Логиновым.
Ранее Логинов был дисквалифицирован за употребление эритропоэтина. В 2018 году спортсмен вернулся к соревнованиям, что вызвало недовольство со стороны иностранных спортсменов.
9 декабря WADA ввело санкции против России, в результате чего спортсмены должны будут проходить критерии отбора, которые назначит агентство. Сообщалось, что атлеты с допинговым прошлым не смогут участвовать в Олимпийских играх или чемпионатах мира.
"Это тема для обсуждения с Международным союзом биатлонистов (IBU). Люди понесли наказание и они должны выступать, почему они второй раз должны нести точно такое же наказание? Это нарушение прав человека, если и будет такое решение, то оно окажется негативным. Мы будем бороться за Александра, за нашего лидера, и мы уверены, что он будет выступать", - заявил Драчев в интервью ТАСС.
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