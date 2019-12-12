Глава СБР уверен, что "допингер" Логинов может участвовать в Олимпиаде

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что спортсмены, ранее уличенные в применении допинга, не могут быть наказаны повторно. Так он прокомментировал ситуацию с биатлонистом Александром Логиновым.

Ранее Логинов был дисквалифицирован за употребление эритропоэтина. В 2018 году спортсмен вернулся к соревнованиям, что вызвало недовольство со стороны иностранных спортсменов.

9 декабря WADA ввело санкции против России, в результате чего спортсмены должны будут проходить критерии отбора, которые назначит агентство. Сообщалось, что атлеты с допинговым прошлым не смогут участвовать в Олимпийских играх или чемпионатах мира.