71-летний тренер по теннису задержан за насилие над 12-летней девочкой

71-летний австралийский тренер по теннису обвинен в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Полиция сейчас расследует эпизод с 12-летней девочкой.

По версии следствия, мужчина несколько раз надругался над своей подопечной во время турниров в штате Южный Уэльс. Тренер и девочка вместе ездили на соревнования с июля по декабрь 2019 года.

Также тренера подозревают как минимум в семи случаях сексуального насилия над другими детьми в возрасте от 10 до 16 лет. Об инцидентах стало известно со слов юных спортсменок. Полиция собирает доказательную базу, сообщает Daily Mail.