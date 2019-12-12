Ганус считает, что спортивные чиновники обманывают Путина и Медведева

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что чиновники, которые отвечают за спортивное направление, предоставляют ложную информацию о допинговом скандале главе правительства и президенту. По мнению борца с допингом, это мешает делать верные выводы о ситуации с допингом.

Так Ганус отреагировал на высказывание Дмитрия Медведева о том, что допинговый скандал и очередные санкции WADA напоминают "бесконечный антироссийский сериал". С подобными высказываниям выступили представители МИД Сергей Лавров и Мария Захарова.

"Президент не пользуется интернетом, у Дмитрия Анатольевича также масса других приоритетов, связанных со стабилизацией экономического состояния страны. Проблема заключается в том, что информация, которая дается наверх - премьеру и президенту, она не всегда соответствует действительности, поэтому такие выводы делаются. Изменения в базе данных не только откинули наш спорт даже не на четыре года, а не десятилетия, но они ударили и по репутации верховной власти, президента. Дмитрий Анатольевич выступил на основании той информации, которую ему дал министр, окружающие лица, может, вице-премьеры. Но они просто подставили премьер-министра Медведева. Так же, как подставили Лаврова и Захарову", - заявил Ганус в интервью Youtube-каналу "Нелегкая атлетика".

9 декабря WADA вынесло решение о санкция против России по итогам расследования возможных махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории. России запрещено участвовать в крупных соревнованиях, а также принимать турниры на протяжении четырех лет. Ожидается, что на это решение будет подана апелляция.