В плей-офф Лиги Европы вышла 21 команда. Шансы есть у "Краснодара"

В четверг, 12 декабря завершится групповой этап Лиги Европы. Перед последним туром известна 21 команда, которая пробилась в 1/16 финала. Из них восемь опустились в этот турнир из Лиги чемпионов - "Аякс", "Зальцбург", "Интер", "Бенфика", "Байер", "Шахтер", "Олимпиакос" и "Брюгге".

На оставшиеся 11 путевок претендуют 19 команд. Борьбу продолжает один российский клуб - "Краснодар". "Быкам" для выхода в плей-офф турнира необходимо победить "Хетафе" на выезде. Любой другой результат оставит Россию без представителей в еврокубках.

Перед жеребьевкой, которая состоится 16 декабря, команды будут разбиты на сеяных и несеяных. В 1/16 финала не смогут встретиться клубы из одной страны, а также те, которые играли вместе на групповом этапе.

Плей-офф Лиги Европы

Сеяные

"Севилья" (Испания)

"Селтик" (Шотландия)

"Эспаньол" (Испания)

"Аякс" (Голландия)

"Зальцбург" (Австрия)

"Интер" (Италия)

"Бенфика" (Португалия)

Несеяные

АПОЕЛ (Кипр)

"Байер" (Германия)

"Шахтер" (Украина)

"Олимпиакос" (Греция)

"Брюгге" (Бельгия)

Не определено

"Базель" (Швейцария)

"Спортинг" (Португалия)

ЛАСК (Австрия)

"Гент" (Бельгия)

"Вольфсбург" (Германия)

"Брага" (Португалия)

"Вулверхэмптон" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

АЗ (Голландия)

Остались шансы