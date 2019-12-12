В плей-офф Лиги Европы вышла 21 команда. Шансы есть у "Краснодара"
В четверг, 12 декабря завершится групповой этап Лиги Европы. Перед последним туром известна 21 команда, которая пробилась в 1/16 финала. Из них восемь опустились в этот турнир из Лиги чемпионов - "Аякс", "Зальцбург", "Интер", "Бенфика", "Байер", "Шахтер", "Олимпиакос" и "Брюгге".
На оставшиеся 11 путевок претендуют 19 команд. Борьбу продолжает один российский клуб - "Краснодар". "Быкам" для выхода в плей-офф турнира необходимо победить "Хетафе" на выезде. Любой другой результат оставит Россию без представителей в еврокубках.
Перед жеребьевкой, которая состоится 16 декабря, команды будут разбиты на сеяных и несеяных. В 1/16 финала не смогут встретиться клубы из одной страны, а также те, которые играли вместе на групповом этапе.
Плей-офф Лиги Европы
Сеяные
- "Севилья" (Испания)
- "Селтик" (Шотландия)
- "Эспаньол" (Испания)
- "Аякс" (Голландия)
- "Зальцбург" (Австрия)
- "Интер" (Италия)
- "Бенфика" (Португалия)
Несеяные
- АПОЕЛ (Кипр)
- "Байер" (Германия)
- "Шахтер" (Украина)
- "Олимпиакос" (Греция)
- "Брюгге" (Бельгия)
Не определено
- "Базель" (Швейцария)
- "Спортинг" (Португалия)
- ЛАСК (Австрия)
- "Гент" (Бельгия)
- "Вольфсбург" (Германия)
- "Брага" (Португалия)
- "Вулверхэмптон" (Англия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- АЗ (Голландия)
Остались шансы
- Группа В (2 места) - "Копенгаген" (Дания)/"Мальме" (Швеция)/"Динамо" (Украина)
- Группа С (1) - "Хетафе" (Испния)/"Краснодар" (Россия)
- Группа Е (1) - "Клуж" (Румыния)/"Лацио" (Италия)
- Группа F (2) - "Арсенал" (Англия)/"Айнтрахт" (Германия)/"Стандард" (Бельгия)
- Группа G (2) - "Рейнджерс" (Шотландия)/"Порту" (Португалия)/"Янг Бойз" (Швейцария)/"Фейеноорд" (Голландия)
- Группа Н (1) - "Лудогорец" (Болгария)/"Ференцварош" (Венгрия)
- Группа J (2) - "Боруссия" М (Германия)/"Рома" (Италия)/"Башакшехир" (Турция)