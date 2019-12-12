Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 11 декабря завершился групповой турнир Лиги чемпионов. В результате стали известны все участники плей-офф турнира. Матчи на вылет начнутся в феврале 2020 года с 1/8 финала.

В этом сезоне участие в плей-офф примут команды, представляющие пять чемпионатов - Испании (4 команды), Англии (4), Италии (3), Германии (3) и Франции (2).

Перед жеребьевкой команды разбиты на две группы - сеянные и несеянные. В число сеянных попали те клубы, которые финишировали первыми в своих группах. В число несенянных вторые команды.

Во время жеребьевки, которая состоится 16 декабря, будут определены 8 пар команд. В одну пару не могу попасть клубы из одной страны, а также те, которые выступали в одной группе.

Плей-офф Лиги чемпионов

Сеяные

"ПСЖ" (Франция)

"Бавария" (Германия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Ювентус" (Италия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Барселона" (Испания)

"Лейпциг" (Германия)

"Валенсия" (Испания)

Несеяные