Овечкин столкнулся с судьей и отправил его в больницу

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" сбил с ног судью. Эпизод произошел в третьем периоде.



Овечкин отправил судью в больницу.

Овечкин боролся в зоне "Бостона" за шайбу и столкнулся с арбитром Джоном Макайзеком. Хоккеист въехал в судью со спины. Рефери отправили в больницу, где он пройдет обследование.

Овечкин не набрал очков в этой игре. Его команда победила в основное время со счетом 3:2. "Вашингтон" продолжает лидировать в чемпионате.