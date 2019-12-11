Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал информацию о том, что российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду без флага и гимна. По его словам, СМИ преувеличили слова главы Федерации бокса России Умара Кремлева по этой теме.

"Окончательное решение будет принимать высшее руководство, главнокомандующий. Конечно, я бы не отказался от участия в Олимпиаде. Кремлев немного преувеличил, а потом это раздули. Он говорил о том, что участвовать без флага и гимна нам не хочется.

Но есть высшее руководство, которое не даст отказаться от выступлений. Мы же все кому-то подчиняемся, Кремлев тоже. Мы высказали желание, а как будет - известно только богу. Олимпиада важна для любого спортсмена. Мы же болели за наших хоккеистов, которые побеждали под нейтральным флагом. Все знали, что Олимпиаду выиграла Россия", - заявил Мехонцев в интервью "Чемпионата".