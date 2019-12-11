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Егор Мехонцев: власти не дадут боксерам отказаться от Олимпиады

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал информацию о том, что российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду без флага и гимна. По его словам, СМИ преувеличили слова главы Федерации бокса России Умара Кремлева по этой теме.

"Окончательное решение будет принимать высшее руководство, главнокомандующий. Конечно, я бы не отказался от участия в Олимпиаде. Кремлев немного преувеличил, а потом это раздули. Он говорил о том, что участвовать без флага и гимна нам не хочется.

Но есть высшее руководство, которое не даст отказаться от выступлений. Мы же все кому-то подчиняемся, Кремлев тоже. Мы высказали желание, а как будет - известно только богу. Олимпиада важна для любого спортсмена. Мы же болели за наших хоккеистов, которые побеждали под нейтральным флагом. Все знали, что Олимпиаду выиграла Россия", - заявил Мехонцев в интервью "Чемпионата".

Бокс на Олимпиаде-2020

  • На Олимпиаде в Токио будут разыграны 13 комплектов наград - 8 у мужчин и 5 у женщин.
  • В каждой весовой категории страна имеет право заявить не более одного спортсмена.
  • Европейский квалификационный турнир на Олимпиаду пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта 2020 года (25% от квоты).
  • Мировой квалификационный турнир на Олимпиаду состоится в Буэнос-Айресе с 13 по 24 мая 2020 года. (15% от квоты).
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