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Источник Правда.Ру

Директор "Зенита" Медведев оценил выступление команды в Лиге чемпионов

Спорт » Командные виды » Футбол

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал о выступлении команды в Лиге чемпионов. Питерцы заняли последнее место в группе с "Лейпцигом", "Лионом" и "Бенфикой".

В последней игре в Португалии "Зенит" уступил "Бенфике" со счетом 0:3. Перед игрой у питерцев был шанс выйти в плей-офф турнира. Для этого было необходимо победить лиссабонцев.

"Сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско. Крах европейских надежд; шесть букв, вторая "и" — фиаско. Благодаря "Лейпцигу" за восемь минут до конца игры в Германии мы выходили в плей-офф Лиги Европы, а в результате, проиграв 0:3 и не забив "Бенфике" ни одного гола, оказались без европейских турниров — это, конечно же, очень печально", — приводит ТАСС слова Медведева.

футбол фк зенит лига чемпионов александр медведев
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