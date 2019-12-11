Российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась по поводу предложения министра спорта Павла Колобкова об участии в формировании руководства ВФЛА.

Ранее руководство ВФЛА было временно отстранено из-за допинговой истории с легкоатлетом Данилом Лысенко. Спортсмен пропустил три допинг-теста, а функционеры федерации, по мнению IAAF, подтасовали данные прыгуна.

После этого Ласицкене раскритиковала главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и призвала уйти его в отставку. Также жестко легкоатлетка отреагировала на антироссийские санкции WADA, заявив, что чиновники не отстаивают права спортсменов.

"Я действительно общалась по телефону с министром спорта, но было это полмесяца назад, так что о его предложении узнала только из СМИ. По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я чистая и еще формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные? Повторюсь, я не собираюсь лезть во власть, я хочу, чтобы люди добросовестно и честно работали на своих должностях, именно для развития легкой атлетики и для спортсменов, а не для своих личных интересов", - сказала Ласицкене.