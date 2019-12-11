Российские гандболистки узнали соперника по полуфиналу ЧМ

На чемпионате мира по гандболу в Японии определились полуфинальные пары. К России на этом этапе добавились команды Испании, Норвегии и Голландии.

Россиянки в полуфинале сыграют с Голландией. В другой паре встретятся Испания и Норвегия. Матчи состоятся 13 декабря. Финал и встреча за бронзу назначены на 15-е число.

Россия стала единственной командой, завершившей групповой турнир чемпионата со стопроцентным результатом. Россиянки обыграли команды Китая, ДР Конго, Аргентины, Японии, Швеции, Черногории, Румынии и Испании.