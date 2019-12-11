ВФЛА назначила дату выборов главы организации

Первый вице-президент, осуществляющий обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко во время заседания президиума организации рассказала о текущей деятельности федерации, о статусе выполнения рекомендаций Комиссии по государственной аккредитации Российской Федерацией общественных организаций для наделения их статусом спортивной федерации, о статусе согласования с РУСАДА дорожной карты по выходу из допингового кризиса.

Тарасенко вынесла на обсуждение президиума ВФЛА вопрос о проведении внеочередной выборной конференции ВФЛА и назначении даты ее проведения согласно уставу организации.

Президиум принял решение провести внеочередную выборную конференцию ВФЛА 28 февраля в Москве.