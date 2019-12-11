Заседание по восстановлению Союза биатлонистов России отложено

Заседание группы по восстановлению статуса Союза биатлонистов России (СБР) отложено на следующий год. Рабочая группа Международного союза биатлонистов (IBU) по российскому вопросу должна была собраться во время второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает ТАСС.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.

Также было принято решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу, что может затянуть процесс восстановления прав СБР, поскольку его наличие является одним из 12 условий дорожной карты, утвержденной IBU.