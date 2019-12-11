"Краснодар" не смог вылететь в Испанию из-за тумана

Футбольный клуб "Краснодар" не смог вовремя вылететь в Мадрид, где в четверг состоится матч Лиги Европы против "Хетафе". Вылет отложен из-за тумана, сообщает пресс-служба "быков".

Команда даже не поехала в аэропорт, а провела тренировку на базе. Ожидается, что футболисты и персонал на автобусе отправятся в Анапу, откуда состоится вылет.

"Краснодар" остался единственным российским клубом, который претендует на выступления в еврокубках весной. В случае победы над "Хетафе" краснодарцы выйдут в 1/16 финала Лиги Европы.