Матвиенко: Россия может провести собственные Игры

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российским санкциям. По мнению политика, Россия могла бы провести собственные Игры, которые не зависят от WADA.

"Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры. Я считаю, что спортсмены должны сами решать, будут ли они участвовать в Олимпиаде или нет", - заявила Матвиенко.

Решение WADA по России

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых: