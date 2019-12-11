Еще два российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг

Российские легкоатлеты Игорь Образцов и Наталья Садилова получили дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Отстранение наложило РУСАДА, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Бегун Образцов отстранен на один год из-за наличия запрещенной субстанции в допинг-пробе. Он является двукратным серебряным призером Мемориала Знаменских в беге на дистанции 100 м.

Садилова дисквалифицирована на четыре года. 42-летняя спортсменка, выступающая в дисциплине трейлраннинг (бег по природному рельефу), обвиняется в использовании или попытке использования мельдония, а также в уклонении, отказе или неявке на процедуру сдачи допинг-проб.