Министр спорта позвал Ласицкене в руководство ВФЛА

Министр спорта Павел Колобков заявил о том, что спортсмены должны участвовать в формировании руководящих органов федераций. Так он отреагировал на заявление трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене о руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее руководство ВФЛА было временно отстранено из-за допинговой истории с легкоатлетом Данилом Лысенко. Спортсмен пропустил три допинг-теста, а функционеры федерации по мнению IAAF подтасовали данные прыгуна.

После этого Ласицкене раскритиковала главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и призвала уйти его в отставку. Также жестко легкоатлетка отреагировала на антироссийские санкции WADA, заявив, что чиновники не отстаивают права спортсменов.

"Я считаю, что очень важно, чтобы такие спортсмены высказывали свою позицию в отношении легкой атлетики. Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов федерации легкой атлетики и в общественной жизни, это очень важно, потому что проблем там было очень много, там виноваты и спортсмены, и федерация. Конечно, поддержим Марию и все сделаем для того, чтобы она участвовала в соревнованиях", - приводит "РИА Новости" слова Колобкова.