Глава ФЛГР Вяльбе: будем ждать президента, который занимался лыжами

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о проблемах с финансированием у российских лыжников. По ее словам, спортсменам тяжело найти спонсоров. По ее мнению, это возможно только при поддержке властей.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. В 2014 и 2018 годах переизбиралась на безальтернативной основе.

"Спонсорам кто-то должен сверху сказать. Нам очень не повезло. Владимир Владимирович занимался дзюдо, Ельцин занимался теннисом, Дмитрий Анатольевич - бадминтоном. Будем ждать, когда придет лыжник", - заявила Вяльбе в интервью Eurosport.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также она завоевала 14 золотых медалей на чемпионатах мира и пять раз выиграла общий зачет Кубка мира.