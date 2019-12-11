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Источник Правда.Ру

Американские спортсмены готовят бойкот россиян на Олимпиаде

Спорт

Спортсмены США готовят акции протеста против российских спортсменов в случае их участия в Олимпийских играх в Токио. Американцы провели переговоры, во время которых решили, что не будут подниматься на пьедестал почета вместе с атлетами из России. Представителей США не пугают даже возможные санкции со стороны МОК, сообщает Daily Mail.

Ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) выразил недовольство решением WADA по России. По мнению американских борцов с допингом, Россию необходимо полностью исключить из международных спортивных соревнований. 

Решение WADA по России

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых:

  • лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);
  • допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;
  • запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;
  • лишить РУСАДА статуса соответствия;
  • лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.
Темы вада олимпиада-2020 допинговый скандал
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