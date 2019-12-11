Американские спортсмены готовят бойкот россиян на Олимпиаде

Спортсмены США готовят акции протеста против российских спортсменов в случае их участия в Олимпийских играх в Токио. Американцы провели переговоры, во время которых решили, что не будут подниматься на пьедестал почета вместе с атлетами из России. Представителей США не пугают даже возможные санкции со стороны МОК, сообщает Daily Mail.

Ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) выразил недовольство решением WADA по России. По мнению американских борцов с допингом, Россию необходимо полностью исключить из международных спортивных соревнований.

Решение WADA по России

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых: