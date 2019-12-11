Аршавин предложил вернуть российский футбол на систему "весна-осень"

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что переход на систему "осень-весна" не помог отечественному футболу. После вылета "Зенита" из Лиги чемпионов эксперт в эфире "Матч ТВ" предложил задуматься о возвращении на старую систему.

По словам бывшего футболиста, после перехода результаты российских клубов только ухудшились. Главной причиной реформирования российского футбола под систему "весна-осень" было несовпадение графика с европейским.

"Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?" - заявил Аршавин.

Система "весна-осень" существовала в российском футболе до 2010 года. Чемпионат начинался в середине марта, а завершался в середине ноября.

Система "осень-весна" была реализована в сезоне-2011/12. Чемпионат России начинается в августе, а завершается в мае. Командам приходится играть в конце ноября и начале марта.