Российские гандболистки одержали восьмую победу на чемпионате мира

Гандболистки сборной России одержали победу над Испанией в групповом турнире чемпионата мира - 36:23. С учетом матчей предварительного раунда россиянке обыграли уже восьмого соперника на турнире. Ранее были повержены команды Китая, ДР Конго, Аргентины, Японии, Швеции, Черногории и Румынии.

Россия стала единственной командой, завершившей групповой турнир чемпионата со стопроцентным результатом. Соперник сборной России по полуфиналу турнира определится сегодня. На выход в 1/2 финала из другой группы претендуют сразу пять команд - Голландия, Норвегия, Германия, Сербия и Дания.

Полуфиналы пройдут 13 декабря, финал и матч за бронзу - 15-го числа.