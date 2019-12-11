Малкин догнал Ковалева в списке российских бомбардиров НХЛ

Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" набрал 1 очко. Это позволило форварду догнать Алексея Ковалева в списке российских бомбардиров НХЛ.

На счету Малкина 1029 очков (399 шайб+630 передач). Он является одним из пяти россиян, которые набрали больше 1 тысячи очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Кроме Малкина и Ковалева, это Александр Могильный (1032 очка), Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1244).

Малкин с Ковалевым занимают 78-е место в общем списке бомбардиров, Могильный - 77-е, Федоров - 51-е, Овечкин - 38-е.