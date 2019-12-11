Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна

Президент Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что спортсмены отказываются ехать на Олимпиаду-2020 без собственного флага и гимна. Ранее WADA утвердило санкции против России, среди которых запрет на участие в крупных соревнованиях с национальными атрибутами.

По словам Кремлева, боксеры попросили добиться выступать под флагом России через суды. Федерация бокса России рассмотрит вариант подачи апелляции на решение WADA, но перед этим дождется реакции РУСАДА.

"Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", - заявил Кремлев.

Бокс на Олимпиаде-2020