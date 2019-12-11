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Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Президент Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что спортсмены отказываются ехать на Олимпиаду-2020 без собственного флага и гимна. Ранее WADA утвердило санкции против России, среди которых запрет на участие в крупных соревнованиях с национальными атрибутами.

По словам Кремлева, боксеры попросили добиться выступать под флагом России через суды. Федерация бокса России рассмотрит вариант подачи апелляции на решение WADA, но перед этим дождется реакции РУСАДА.

"Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", - заявил Кремлев.

Бокс на Олимпиаде-2020

  • На Олимпиаде в Токио будут разыграны 13 комплектов наград - 8 у мужчин и 5 у женщин.
  • В каждой весовой категории страна имеет право заявить не более одного спортсмена.
  • Европейский квалификационный турнир на Олимпиаду пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта 2020 года (25% от квоты).
  • Мировой квалификационный турнир на Олимпиаду состоится в Буэнос-Айресе с 13 по 24 мая 2020 года. (15% от квоты).
Темы бокс вада умар кремлев олимпиада-2020
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