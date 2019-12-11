Олимпийский чемпион Тихонов поддержал решение ВАДА

Биатлонист из Новосибирска Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион и экс-глава союза биатлонистов России, заявил, что он поддерживает решение ВАДА об "отлучении" России от международных соревнований на 4 года.

Тихонов уверен, что во всем виноваты наши чиновники и спортивные функционеры.

"У нас в одной только Думе до хрена спортсменов сидят! Больше двадцати олимпийских чемпионов! Что, не могли проработать и поменять закон о допинге? А теперь стонать принялись? Мы получили то, что, их стараниями заслужили. Суровость закона говорит о его законолюбии", — приводит слова чемпиона — олимпийца канал Sport24.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство 9 декабря отстранило Россию от участия в международных турнирах и запретило подавать заявки на их проведение. Чуть позже ВАДА опубликовало список критериев, которым должны соответствовать спортсмены из России, чтобы попасть на соревнования. Российские правозащитники уже попросили "найти управу на ВАДА" ООН.