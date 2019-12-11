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Сибирские спортсмены: поедем под любым флагом, раз нас некому защитить

Спорт

Для спортсменов из Красноярского края, который является главной российской "кузницей зимних олимпийских кадров" — только на сочинских играх они принесли в копилку сборной 5 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовую медаль — решение Антидопингового комитета стало ударом по всем надеждам сразу.

Титулованные ребята, которые всю свою жизнь построили вокруг одной цели — спорта, однажды уже вынуждены были пройти, как они говорят, "через унижение" — выступить на олимпиаде в Пхеньчхане в серой форме и под белым флагом. Все последовавшие за ней 4 года спортсмены — "зимники" надеялись, что такого не повторится. И вот опять ВАДА лишает их, как они сами уверены, "законного права побеждать".

Что думают сибирские спортсмены и как планируют поступить, если вдруг арбитраж Россия проиграет?

Виталина Бацарашкина, Омск

Я верю, что государство старается нас защитить. Я продолжаю тренироваться. Никаких изменений в планах нет. Могу поручиться за нашу сборную команду стрельбы — мы все чистые. Медали медалями, но здоровье все- таки дороже. В Токио наша сборная поедет в любом случае — мы чисты. А белый флаг… Это формальность. Все равно же все будут знать, откуда мы.

Сергей Поддубный, паралимпиец, чемпион мира, заслуженный мастер спорта по настольному теннису среди инвалидов:

Это чистая политика. И пока мы жесткую позицию не займем, нас так и будут пинать. Повод, при желании, найти можно всегда. А виноваты, я считаю, и РУСАДА, которая "не доработала", и Министерства спорта, и чиновники, которые поленились отслеживать выдачу и прием медикаментов. Даже врачей, которых уличили, не уволили.

У нас не защитой спортсменов не занимаются. Было множество ситуаций, когда надо было отстоять конкретных людей, отреагировать на решения судей, а чиновники боялись это делать. Даже подать апелляцию, чтобы защитить спортсменов. Пока не начнут бороться за каждого спортсмена и его отстаивать, никто нас уважать не будет. И сейчас, я считаю, надо отправить как можно больше спортсменов на Олимпиаду. Пусть в очередной раз докажут, что мы без препаратов побеждаем. Иначе в политических игрищах утонет спорт, совсем.

С Поддубным согласна и паралимпийка Ольга Сергиенко, которая сейчас руководит Центром спорта для инвалидов в Югорске.

Спортсмены должны ехать, они трудились. Какой там флаг, если наша страна не может нас защитить? Пускай едут, они готовились. Они живут — понимаете! — одним стартом. И выигрывают.

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