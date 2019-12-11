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Источник Правда.Ру

Красноярск зря строил спортобъекты для чемпионатов мира?

Спорт

В красноярской краевой Академии зимних видов спорта вероятные последствия решения ВАДА комментируют сдержанно, аргументируя тем, что "этот вопрос надо обсуждать не в регионе". 

Однако, для Красноярска, как пишет сегодня ИА Сибирь. Реалии, со ссылкой на слова Олега Лугового, руководителя пресс-службы Академии, это не только "вероятный крах мечты для спортсменов", но и "гроза остаться без запланированных к проведению чемпионатов мира. Для которых, кстати, — говорит Луговой, — вся инфраструктура построена уже: а это десятки спортивных объектов.

"В феврале в Красноярске должно состояться первенство мира по керлингу — и его, наверное, никто не будет отменять, — говорит старший тренер Федерации керлинга Красноярского края Наталья Веневцева. — А что будет потом — поживем — увидим".

Планы, на самом деле, у Красноярска были — до 9 декабря — грандиозные:

  • в 2022 году — провести чемпионат мира по борьбе (Красноярская борцовская школа — одна из сильнейших в мире);
  • в 2022 году — принять этапы чемпионата мира по волейболу; к нему должны были построить новый СК "Кузбасс — Арена" рассчитанный на 7 тысяч зрителей; стоимость — 7,5 млрд рублей; начало работ — январь 2020.

Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края, считает, что "надежда на проведение крупных соревнований пока есть.

"Примерно месяц назад, когда уже прозвучали рекомендации не проводить крупные соревнования в России в течение 4 лет, международным федерациям было дано право самим принимать решения, если планы уже согласованы и подготовка спортсменов начата", — сказал Ростовцев на своем брифинге.

Напомним, что 9 декабря ВАДА объявило об отстранении от соревнований российских спортсменов.

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