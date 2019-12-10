Самолет с болельщиками "Аталанты" экстренно сел в Киеве вместо Харькова

Самолет с болельщиками "Аталанты" на борту не смог сесть в Харькове, где в среду состоится игра итальянского клуба против "Шахтера" в рамках Лиги чемпионов. Лайнер совершил вынужденную посадку в Киеве.

По сведениям Calciomercato.com, причиной изменения маршрута стала плохая погода в Харькове и нехватка топлива. На борту самолета находились 34 болельщика "Аталанты", 10 журналистов, сотрудники УЕФА и спонсоры итальянской команды.

Игра "Шахтер" - "Аталанта" состоится во вторник и начнется в 19.55. Победитель встречи будет претендовать на вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов от группы С.