Панарин назвал двух российских журналистов "крысенышами"

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджес" Артемий Панарин рассказал о своем отношении к российским журналистам. По словам игрока НХЛ, после интервью о российской власти некоторые представители СМИ несправедливо раскритиковали его.

Летом Панарин заявил, что не согласен с политиков президента России Владимира Путина. Хоккеист считает, что в РФ ничего не изменилось по сравнению с 90-ми годами, а люди являются нищими.

"Летом я запомнил пару "крысенышей" - российских журналистов, которые задавали ребятам много вопросов обо мне. "Зазнался ли Панарин" или еще глупейшие вопросы в духе, что "Вот Панарин подписал контракт, и стал другим человеком - начал высказываться о политике", - заявил Панарин в интервью "Матч ТВ".