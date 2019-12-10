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Источник Правда.Ру

Сепаратисты Каталонии проведут митинг перед матчем "Барселона" - "Реал"

Спорт » Командные виды » Футбол

Движение "Демократическое цунами", которое выступает за независимость Каталонии, призывает прийти на митинг у стадиона "Камп Ноу" перед матчем чемпионата Испании "Барселона" — "Реал". Игра, которая была перенесена из-за массовых протестов, состоится 18 декабря.

Сторонники независимости Каталонии решили воспользоваться громкой вывеской и провести новые митинги — прямо у стадиона "Камп Ноу", где пройдет игра, сообщает AFP. Движение указало четыре точки сбора вокруг стадиона, что может заблокировать доступ зрителей на арену.

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