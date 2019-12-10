Генеральный секретарь CAS Мэтью Риб рассказал о том, как проходит процесс подачи апелляции. По его словам, для начала рассмотрения жалобы России против WADA суду понадобится один день.
Риб сообщил, что у РУСАДА есть 21 день с момента получения решения. В этот период РУСАДА должно уведомить WADA о том, что готово оспорить вердикт. WADA в свою очередь должно проинформировать CAS и подать заявку на арбитраж.
После этого CAS может приступить к рассмотрению апелляции. По словам Риба, для того, чтобы начать процедуру арбитража, суду понадобится один день. При этом Россия должна подать полную апелляцию со всей необходимой информацией.
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