В CAS рассказали о процедуре подачи российской апелляции

Генеральный секретарь CAS Мэтью Риб рассказал о том, как проходит процесс подачи апелляции. По его словам, для начала рассмотрения жалобы России против WADA суду понадобится один день.

Риб сообщил, что у РУСАДА есть 21 день с момента получения решения. В этот период РУСАДА должно уведомить WADA о том, что готово оспорить вердикт. WADA в свою очередь должно проинформировать CAS и подать заявку на арбитраж.

После этого CAS может приступить к рассмотрению апелляции. По словам Риба, для того, чтобы начать процедуру арбитража, суду понадобится один день. При этом Россия должна подать полную апелляцию со всей необходимой информацией.

Решение WADA по России

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых: