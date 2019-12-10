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Путин попросил правозащитников поддержать российский спорт

Спорт

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека затронул спортивную тему. По словам главы государства, СПЧ должен задействовать все свои ресурсы для того, чтобы поддержать спортсменов после решения WADA. В частности, СПЧ должен использовать потенциал всех 20 комиссий.

"Кстати, хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта. Тоже хотел бы попросить о вашей поддержке", - сказал Путин. 

Решение WADA по России

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых:

  • лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);
  • допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;
  • запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;
  • лишить РУСАДА статуса соответствия;
  • лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.

 

Темы вада русада владимир путин допинговый скандал
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