Путин попросил правозащитников поддержать российский спорт

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека затронул спортивную тему. По словам главы государства, СПЧ должен задействовать все свои ресурсы для того, чтобы поддержать спортсменов после решения WADA. В частности, СПЧ должен использовать потенциал всех 20 комиссий.

"Кстати, хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта. Тоже хотел бы попросить о вашей поддержке", - сказал Путин.

Решение WADA по России

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло санкции против России, среди которых: