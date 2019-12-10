Канадская лыжница недовольна решением WADA по России

Канадская лыжница Бекки Скотт считает недостаточными санкции WADA против России. Ранее исполком организации лишил РФ права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года.

По словам Скотт, WADA на самом деле не отстранило Россию, и это не соответствует ожиданиям западных спортсменов. Канадская лыжница предлагает не пускать на соревнования ни одного россиянина.

"Что же нужно сделать для полного отстранения? Если многолетняя, повсеместная государственная допинговая программа в спорте, высмеивание антидопинговой системы и правил, а также тех, кто их создает и придерживается, - это всё недостаточно, то что же нужно сделать?" - рассказала Скотт в интервью CBC.