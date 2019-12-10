Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры

Российский футболист Дмитрий Сычев объявил о том, что завершил карьеру игрока. Он обратился к болельщикам в Instagram, поблагодарив поклонников за поддержку.

"Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается", - написал Сычев.

Карьера Дмитрия Сычева

Сычев занимался в молодежных командах "Динамо" (Омск) и "Смена" (Санкт-Петербург). Первым клубом футболиста стал тамбовский "Спартак". После этого игрок выступал за:

"Спартак" (Москва) - 19 матчей, 10 голов

"Марсель" (Франция) - 44, 7

"Локомотив" - 267, 92

"Динамо" (Минск) - 15, 3

"Волга" - 16, 0

"Окжетпес" (Казахстан) - 20, 3

"Казанка" - 20, 1.

За свою карьеру Сычев выиграл несколько титулов:

чемпионат России (2004)

Кубок России (2007)

Суперкубок России (2005)

В составе сборной России провел 47 матчей, в которых забил 15 голов. Сычев является бронзовым призером чемпионата Европы-2008.