Российский футболист Дмитрий Сычев объявил о том, что завершил карьеру игрока. Он обратился к болельщикам в Instagram, поблагодарив поклонников за поддержку.
"Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается", - написал Сычев.
Сычев занимался в молодежных командах "Динамо" (Омск) и "Смена" (Санкт-Петербург). Первым клубом футболиста стал тамбовский "Спартак". После этого игрок выступал за:
За свою карьеру Сычев выиграл несколько титулов:
В составе сборной России провел 47 матчей, в которых забил 15 голов. Сычев является бронзовым призером чемпионата Европы-2008.
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