Дзюба сыграет роль в фильме "Я не Дзюба"

Режиссер Леонид Пляскин рассказал о своей новой работе, которой станет фильм "Я не Дзюба". Одну из ролей в киноленте исполнит футболист сборной России Артем Дзюба.

По словам Пляскина, в основу сюжет ляжет история толстого мальчика, который мечтает играть в футбол.

"К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм", — заявил Пляскин в интервью "РИА Новости".

Также Пляскин сообщил, что Дзюба сыграет небольшую, но важную роль в фильме.

Леонид Пляскин — 35-летний режиссер, на счету которого более 10 работ. Он снимал сериалы "Молодая Гвардия", "Обгоняя время" и другие.