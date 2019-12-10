Шнуров сочинил стих о санкциях WADA

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России. Ранее WADA утвердило санкции против РФ, среди которых:

лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);

допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;

запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;

лишить РУСАДА статуса соответствия;

лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.

Шнуров разместил стихотворение на своей странице в Instagram.