Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России. Ранее WADA утвердило санкции против РФ, среди которых:
Шнуров разместил стихотворение на своей странице в Instagram.
"Не грустим мы от разлуки.
Без скакалок и мячей.
Х***, может для науки,
Для студентов и врачей,
Сэкономим миллиарды!
Что нам бестолку лить пот?
А азарт, вон — в бильярдной
Тоже, между прочим, спорт.
Кубки мира, мундиали?
"Спорт, ты мир!" Вы это рилли?
Вы пока мячи пинали,
Мы тут бомбу смастерили", - написал Шнуров.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".