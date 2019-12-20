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Фернандо Редондо: футболист-гений со множеством травм

Спорт » Командные виды » Футбол

Он — легенда мирового футбола, его прозвище — Принц. Фернандо Редондо с ранних лет занимался спортом и смог удивить фанатов. Он оставил свой след в истории футбола как мастер "финта".

Спортивные детство и юность

Фернандо родился 6 июня 1969 года в городе Адроге, расположенном неподалеку от Буэнос-Айреса. Его родители были богатыми людьми и дали мальчику хорошее образование.

В школе Фернандо учился отлично, чем вызвал расположение преподавателей. Но больше уроков мальчик любил футбол. В 15 лет юноша стал играть за Аргентинскую команду — здесь началось построение его карьеры.

Не смог реализоваться

В 20 лет Фернандо попал стал частью испанской команды "Тенерифа", но раскрыться полностью здесь у него не получалось. Сказались частые травмы, полученные во время тренировок, после которых молодой человек долго приходил в себя.

Карьера в "Реал Мадрид"

Однако травмы все же не стали преградой для ведущих европейских футбольных клубов, заинтересовавшихся молодым аргентинцем. В 1994 году Принц стал частью команды "Реал Мадрид", который "купил" Фернандо за $18 млн.

В составе этого клуба молодой человек вырос в мировую звезду благодаря финту, сделанному в 2000 году, во время ответного матча одной четвертой части финала Лиги чемпионов УЕФА.

Новая команда и уход из большого спорта

В 31 год Принц покинул любимую команду из-за смены директора, которым стал спортивный функционер Флорентино Перес. Так Фернандо пополнил ряды клуба "Милан", в котором так ни разу не сыграл — сказались те же травмы. А разрыв крестообразных связок стал решающим — после него футболист осознал, что не может играть на поле. В 2004 году Принц ушел из большого спорта.

Однако мировые футбольные клубы не прекращали делать ему предложения о вступлении. "Реал Мадрид" желал заполучить талантливого футболиста в команду ветеранов, а "Милан" хотел пролить контракт с Фернандо. Но спортсмен твердо решил покинуть футбольное поле и уделить время жене и сыну.

Знаменитый финт футболиста

В 2000 году, во время Лиги чемпионов УЕФА, "Реал Мадрид" смог обойти соперника благодаря самостоятельно разработанному финту Фернандо. Уходя от Хенненга Берга, защитника "Манчестера", Принц прорвался на левый фланг и пяткой пробросил мяч между ног.

Мадридец-противник оказался в замешательстве. В этот момент Фернандо догнал мяч, передав его Раулю, стоящему возле пустых ворот "Манчестера". Тот принял подачу и забил решающий год в ворота испанцев. Так команда "Реала" победила со счетом 3:2.

Сейчас 50-летний гений наблюдает со стороны за большим футболом. Однако он по-прежнему входит в список лучших мировых спортсменов как автор знаменитого финта.

Темы футбол фк реал
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