Американская журналистка назвала флаг России "небольшой тряпкой"

Американская журналистка Салли Дженкинс разместила колонку в газете The Washington Post, которую посвятила решению WADA по России. Ранее агентство отстранило РФ от крупных международных соревнований, а также ввело другие санкции.

Дженкинс в статье выразила недовольство тем, что WADA оставило российским спортсменам шанс выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под нейтральным статусом. Девушка называет борцов с допингом "коррумпированными полицейскими", а российские власти "преступниками".