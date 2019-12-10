Американская журналистка Салли Дженкинс разместила колонку в газете The Washington Post, которую посвятила решению WADA по России. Ранее агентство отстранило РФ от крупных международных соревнований, а также ввело другие санкции.
Дженкинс в статье выразила недовольство тем, что WADA оставило российским спортсменам шанс выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под нейтральным статусом. Девушка называет борцов с допингом "коррумпированными полицейскими", а российские власти "преступниками".
"Начнем с того, что WADA на самом деле не отстранило Россию от Олимпийских игр в Токио. WADA лишь запретило гимн и флаг, мелодию и небольшую тряпку. Это идеальное решение для организации, заботой которой является нанесение косметики, вливание ботокса в проблему", - написала Дженкинс в своей колонке.
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