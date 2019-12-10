Решение ВАДА по антироссийским санкциям не повлияет на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом. Турнир должен пройти в Иркутске с 28 марта по 5 апреля.
Руководитель дирекции по проведению чемпионата мира-2020 Владимир Матиенко связался со штаб квартирой Международной федерации бенди (хоккея с мячом) и прояснил вопрос с санкциями. Среди прочего ВАДА запретило проведение турниров на территории России.
По словам Матиенко, его в федерации убедили, что не собираются переносить турнир из Иркутсвка.
"Там (в письме ВАДА) был следующий параграф: если международное соревнование уже объявлено и нет технической возможности его отменить или перенести в другую страну, то оно состоятся в России. Мы как раз попадаем под это правило", - заявил Матиенко в комментарии "РИА Новости".
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