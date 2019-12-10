Санкции ВАДА не повлияют на проведение ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске

Решение ВАДА по антироссийским санкциям не повлияет на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом. Турнир должен пройти в Иркутске с 28 марта по 5 апреля.

Руководитель дирекции по проведению чемпионата мира-2020 Владимир Матиенко связался со штаб квартирой Международной федерации бенди (хоккея с мячом) и прояснил вопрос с санкциями. Среди прочего ВАДА запретило проведение турниров на территории России.

По словам Матиенко, его в федерации убедили, что не собираются переносить турнир из Иркутсвка.