Абрамович установил цену для потенциальных покупателей "Челси"

Американский бизнесмен Тодд Боэли сделал предложение российскому миллиардеру Роману Абрамовичу о покупке "Челси". Экс-губернатор Чукотки ответил отказом, сообщает FT.

Предложение было сделано в ноябре, но Абрамовича не устроила сумма, предложенная американцем. Российский бизнесмен оценивает стоимость "Челси" в 3,5 млрд долларов. За меньшую цену миллиардер не соглашается продавать футбольный клуб.