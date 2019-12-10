Российский футбольный союз (РФС) назвал соперников сборной России для контрольных матчей перед Евро-2020. Две игры россияне проведут в конце марта, еще две - в начале июня.
После этого Россия проведет три игры в групповом турнире Евро-2020. 13 июня в Санкт-Петербурге команда сыграет против Бельгии, 17 июня - с Финляндией. 22 июня в Копенгагене состоится игра с Данией.
После Евро-2020 начнется турнир Лиги наций сезона-2020/21. Матчи состоятся в сентябре, октябре и ноябре. Сборная России сыграет в лиге В, жеребьевка состоится 3 марта в Амстердаме. Сейчас известно, что россияне получат в соперники три команды.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".