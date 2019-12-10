РФС опубликовал календарь матчей сборной России перед Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) назвал соперников сборной России для контрольных матчей перед Евро-2020. Две игры россияне проведут в конце марта, еще две - в начале июня.

После этого Россия проведет три игры в групповом турнире Евро-2020. 13 июня в Санкт-Петербурге команда сыграет против Бельгии, 17 июня - с Финляндией. 22 июня в Копенгагене состоится игра с Данией.

После Евро-2020 начнется турнир Лиги наций сезона-2020/21. Матчи состоятся в сентябре, октябре и ноябре. Сборная России сыграет в лиге В, жеребьевка состоится 3 марта в Амстердаме. Сейчас известно, что россияне получат в соперники три команды.

Контрольные матчи сборной России

28 марта. Швеция - Россия - выезд

31 марта. Молдавия - Россия - выезд

2 июня. Польша - Россия - выезд

6 июня. Россия - Сербия - дома

Сборная России на Евро-2020

13 июня. Россия - Бельгия - Санкт-Петербург

17 июня. Россия - Финляндия - Санкт-Петербург

22 июня. Дания - Россия - Копенгаген

Сборная России в Лиге наций-2020/21