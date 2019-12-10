Российские гандболистки обыграли Черногорию и вышли в полуфинал ЧМ

Гандболистки сборной России одержали победу над Черногорией в матче группового турнира чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 35:28. Российская команда досрочно вышла в полуфинал мирового первенства.

Россия набрала 8 очков за тур до завершения группового этапа. Команда не опустится ниже второго места. На счету Испании 5 очков, у Черногории - 4, у Швеции - 3. Сборные Румынии и Японии не набрали ни одного очка.

В полуфинале Россия сыграет с командой из группы А. На выход в плей-офф претендуют команды Норвегии, Германии, Голландии и Сербии.