Экс-глава ВАДА Паунд считает, что Россия ничего не добьется в CAS

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд заявил, что не видит перспектив для России в Спортивном арбитражном суде (CAS). В понедельник агентство наложило санкции на РФ, обвинив в махинациях с базой данных московской антидопинговой лабораторией.

России запретили участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Кроме того, была лишена статуса соответствия РУСАДА, а на территории РФ не должны проводиться турниры.

Ранее руководители российского спорта, а также власти заявили, что Россия должна подать апелляцию на решение ВАДА. На это у РУСАДА есть 21 день.

"Все ожидают, что российская сторона пойдет в CAS, но учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег. Ведь четырехлетний срок отстранения не начнется до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс. Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьезные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго", - заявил Паунд в интервью "РИА Новости".