Лига чемпионов: что сегодня нужно "Зениту" и другим командам

Во вторник, 10 декабря состоятся восемь матчей Лиги чемпионов в четырех группах. Сегодня выступления в групповом турнире завершит "Зенит", который встретится с "Бенфикой" в Португалии. Питерцам нужна победа, хотя даже она не гарантирует выход в плей-офф турнира.

В том случае, если победу одержат и "Лион", и "Зенит", преимущество будет у французской команды. Лионцы принимают на своем поле "Лейпциг", который уже гарантировал выход в 1/8 финала.

В группе Е на две путевки в плей-офф претендуют "Лверпуль", "Наполи" и "Зальцбург". Австрйская команда выйдет в 1/8 финала в случае победы над англичанами. В таком случае судьба "Ливерпуля" будет решена в матче "Наполи" - "Генк". Итальянской команде также нужна только победа.

В группе F первое место зарезервировано за "Барселоной". За второе место спорят дортмундская "Боруссия" и "Интер", у который по 7 очков. В том случае, если у команд останется равное количество очков, преимущество будет у итальянской команды.

В группе H на выход в плей-офф претендуют "Аякс" (10 очков), "Валенсия" (8) и "Челси" (8). Победа над "Лиллем" выведет лондонцев в следующий раунд. Еще одну путевку разыграют голландцы и испанцы в очной дуэли. Если же "Челси" проиграет, то две путевки достанутся "Аяксу" и "Валенсии".

Лига чемпионов, 6-й тур

Группа Е

20.55 "Наполи" (Италия) - "Генк" (Бельгия)

20.55 "Зальцбуг" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)

Группа F

23.00 "Боруссия" Д (Германия) - "Славия" (Чехия)

23.00 "Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания)

Группа G

23.00 "Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия)

23.00 "Лион" (Франция) - "Лейпциг" (Германия)

Группа H